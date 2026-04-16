Mersin'in Anamur ilçesindeki Mamure Kalesi içerisinde yer alan yaklaşık 700 yıllık Kale Camii, asırlardır kesintisiz süren ibadet geleneğiyle dikkat çekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı koruması altındaki tarihi yapı, Akdeniz kıyısının önemli inanç ve kültür mirasları arasında yer alıyor.

Roma'dan Osmanlı'ya uzanan çok katmanlı geçmişiyle öne çıkan Mamure Kalesi, farklı medeniyetlerin izlerini tek bir yapıda buluşturuyor. Stratejik konumu ve arkeolojik değeriyle dikkat çeken kale, 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilerek, uluslararası düzeyde de önem kazandı. Roma döneminde temelleri atılan, Selçuklu ve Karamanoğulları dönemlerinde Türk-İslam kimliği kazanan kale içerisindeki cami ise 14. yüzyıl başlarında Karamanoğlu Mahmut Bey tarafından inşa ettirildi. Yaklaşık 7 asırdır ibadete açık olan cami, bu yönüyle Anadolu'daki en eski kesintisiz ibadet mekanları arasında gösteriliyor.

Fethin manevi sembolü

Kale surları içinde yer alan cami, yalnızca ibadet edilen bir alan olmanın ötesinde fetih anlayışının manevi boyutunu temsil eden önemli bir yapı olarak değerlendiriliyor. Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, caminin merkeze konumlandırılmasının bilinçli bir tercih olduğunu vurguladı. Fidan, bu yaklaşımın İslam'ın temel değerlerinden olan can, mal, akıl, nesil ve din emniyetini koruma anlayışını yansıttığını ifade ederek, 'Bu yapı sadece bir savunma noktası değil, aynı zamanda manevi bir merkezdir' dedi.

'Camiler hayatın merkezidir'

Camilerin toplumsal yaşamın merkezinde yer aldığını belirten Fidan, 'Ecdadımız camiyi kalenin tam ortasına inşa ederek önemli bir mesaj vermektedir. Camiler hayatın dışında değil, tam merkezinde yer almalıdır. Mamure Kale camisi de bunun en somut örneklerinden biridir' ifadelerini kullandı.

Tarihi caminin yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık olduğunu dile getiren Fidan, özellikle cuma günleri ile öğle ve ikindi vakitlerinde ibadet imkanı sunulduğunu söyledi. Cami avlusunda Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının farklı dillerde ziyaretçilere sunulduğunu belirten Fidan, bu hizmetlerin hem dini bilgilendirme hem de kültürel tanıtım açısından önem taşıdığını kaydetti.

Mamure Kalesinin bütünlüğünü koruyan nadir yapılardan biri olduğunu ifade eden Fidan, caminin özellikle cuma namazlarında, Ramazan ayında teravihlerde ve bayram namazlarında yoğun şekilde kullanıldığını belirtti. Çevre mahallelerden gelen vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ibadet edebildiği camide zaman zaman cemaatin avluya kadar taştığı gözlemleniyor.

Tarih, kültür ve maneviyat bir arada

Yaklaşık 23 bin 500 metrekarelik alana kurulu Mamure Kalesi 39 kulesi, su sarnıçları ve savunma hendekleriyle dikkat çekerken, içerisindeki camiyle yaşayan bir kültür mirası olma özelliğini sürdürüyor. Akdeniz kıyısında yükselen bu kadim yapı, hem tarih meraklılarını hem de manevi atmosfer arayan ziyaretçileri buluşturarak bölge turizmine katkı sağlamaya devam ediyor.