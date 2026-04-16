Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart 2026 sonu itibarıyla 163 bin 762 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre trafiğe kayıtlı araç sayısı her geçen ay artarak devam ediyor. Düzce'de en çok araç otomobilden sonra motosiklet olurken araç türlerine göre 75 bin 83 otomobil, 3 bin 29 minibüs, bin 579 otobüs, 21 bin 309 kamyonet, 5 bin 855 kamyon, 41 bin 530 motosiklet, 14 bin 751 traktör, 626 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Doğu Marmara Bölgesinde ise; Kocaeli'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 647 bin 276, Sakarya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 438 bin 969, Bolu'da 158 bin 432 ve Yalova ilinde ise 101 bin 306 oldu.

Ülkemizde şubat ayında 159 bin 931 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı açıklandı.