DÜZCE(İHA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesi Kurukavak köyünde uzun süredir beklenen yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Köy merkezine kadar ulaşacak olan 7 kilometrelik güzergahta yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen yetkililer, bölge halkının yıllardır dile getirdiği ulaşım sorununu çözüme kavuşturmak için yoğun mesai harcandığını belirtti.

Akçakoca'ya bağlı Kurukavak köyünde uzun süredir beklenen yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Köy merkezine kadar ulaşacak olan 7 kilometrelik güzergahta yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen yetkililer, bölge halkının yıllardır dile getirdiği ulaşım sorununu çözüme kavuşturmak için yoğun mesai harcandığını belirtti.

Gerçekleştirilen incelemelerde altyapı ve zemin iyileştirme çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda sürdüğü ifade edilirken, bu aşamanın tamamlanmasının ardından asfalt serim çalışmalarına başlanacağı bildirildi. Yolun tamamlanmasıyla birlikte Kurukavak köyü sakinlerinin daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım ağına kavuşacağı vurgulandı.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, 'Köy içine kadar ulaşacak olan 7 kilometrelik güzergahtaki çalışmaları yerinde inceledik. Hemşehrilerimizin beklediği, her fırsatta dile getirdiği 7 kilometrelik bu güzergahı çözüme kavuşturuyoruz. Altyapı ve zemin dolgu çalışmalarımızın hemen ardından asfalta başlayacağız' dedi.