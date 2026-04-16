Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okulda yaşanılan silahlı saldırı sonrası Adıyaman'daki okullarda da sıkı önlemler alındı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları sonrası Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Adıyaman'daki okullarda da tehlikeli durumlara karşı tedbirler alındı. Polis ekipleri, okul çevresinde ve girişlerinde şüpheli gördükleri şahısların yanı sıra bazı öğrencilerin de sırt çantalarını kontrol edildi. Kent merkezindeki okullarda denetimler devam ediyor.