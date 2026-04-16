Denizli Gazeteciler Cemiyeti ziyareti sırasında Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisinde Babadağ ilçesi için sunulan önergenin reddedilmesi hakkında konuşan AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 'Babadağ Belediyesi açıkça 'Bu hizmet gelsin, vatandaşımız faydalansın, üst yapı maliyetini ben karşılarım' diyor. Buna rağmen önerge reddediliyor. Burada mesele hizmetse, vatandaşın ihtiyacıysa bu tür detaylara takılmazsınız' dedi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. ziyaret kapsamında gündeme dair açıklamalarda da bulunan Başkan Subaşıoğlu, uzun süredir gündemde yer alan Babadağ ilçesinin doğalgaz sorununa dair konuştu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis toplantısında AK Parti grubu tarafından sunulan önergenin reddedilmesi hakkında konuşan AK Parti İl Başkanı Muhammet Şubaşıoğlu sert eleştirilerde bulundu. Gereksiz tartışmalar ve bürokratik yaklaşımlarla hizmetin geciktirildiğini vurgulayan Başkan Subaşıoğlu, 'Babadağ ilçemizde doğalgaz altyapısının gelmesi için AK Parti grubu olarak bir önerge verdik. Doğalgaz firması hazır, ilçeye hizmet götürmek için tüm şartlar oluşmuş durumda. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu diyor ki 'Üst yapı maliyetini doğalgaz firması karşılasın.' Oysa önergemizde Babadağ Belediyesi açıkça 'Bu hizmet gelsin, vatandaşımız faydalansın, üst yapı maliyetini ben karşılarım' diyor. Buna rağmen önerge reddediliyor. Burada mesele hizmetse, vatandaşın ihtiyacıysa bu tür detaylara takılmazsınız. Denizli'de bugün hâlâ Babadağ, Güney ve Bekilli ilçelerimiz doğalgaza ulaşamamış durumda. Babadağ için her şey hazırken, doğalgaz firması da sürece hazırken böyle bir bakış açısıyla hizmetin önüne geçilmesini doğru bulmuyoruz. Belediyecilikte esas olan vatandaşın ihtiyacını karşılamaktır. Siz izni verirsiniz, hizmeti götürürsünüz, üst yapıyı da yapar geçersiniz. Ama burada gereksiz tartışmalarla, bürokratik yaklaşımlarla hizmetin geciktirildiğini görüyoruz. Bu anlayış Denizli'ye de Babadağ'a da kaybettirir' dedi.