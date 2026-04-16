Tokat'ın Niksar ilçesinde bir öğrencinin sosyal medyada yaydığı 'Sıra Ahmet Altıkulaç'ta' mesajı okulda paniğe yol açarken, şüpheli öğrenci gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre 14 Nisan 2026 tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile 15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen silahlı saldırıların ardından, Niksar'da bulunan Ahmet Altıkulaç Anadolu Lisesi'ni hedef alan bir paylaşım polis ekiplerini harekete geçirdi. Telegram ve WhatsApp üzerinden paylaşılan, 'Sıra Ahmet Altıkulaç'ta' ifadesi üzerine okulda panik yaşandı. İhbarlar üzerine harekete geçen ekipler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışma başlattı. Yapılan görüşmelerde, mesajın okul öğrencileri arasında oluşturulan WhatsApp grubunda paylaşıldığı ve velilere kadar ulaştığı belirlendi. Paylaşımı yapan kişinin aynı okulda 11. sınıf öğrencisi olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak öğrenci gözaltına alındı. Öğrencinin ilk ifadesinde paylaşımı şaka amaçlı yaptığını söylediği belirtildi.