Elazığ'da ilçe müftüleri mutat toplantısı Maden ilçesinde yapıldı.

Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl, beraberinde İl Müftü Yardımcısı Dr. Mustafa Fırat ve ilçe müftüleriyle birlikte Maden ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Program kapsamında İl Müftüsü Yusuf Bingöl başkanlığında düzenlenen aylık mutat istişare toplantısı gerçekleştirildi. Maden İlçe Müftülüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde yürütülen din hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, gençlik faaliyetleri ve yaklaşan dini günlere yönelik planlamalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca ilçeler arası koordinasyonun önemi vurgulandı.