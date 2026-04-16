Elazığ Hipodromu'nda Elazığ Belediye Başkanlığı Koşusu'nu Tribal Chief isimli safkan at kazandı.

Elazığ Hipodromu'nda yılın en önemli mücadelelerinden biri olan Elazığ Belediye Başkanlığı koşusunu Tribal Chief isimli safkan kazandı. 3+ yaşlı safkan İngiliz atların katılımıyla 1600 metre kum pistte koşuldu. Ali Bakır'ın sahibi olduğu Tribal Chief, jokeyi Mehmet Doğan ile 1.48.58'lik bitiriş derecesine imza atarak galibiyete ulaşan isim oldu. Vehbi Hakan Keleş'in yetiştirdiği ve antrenörlüğünü ise Figen Bakır'ın üstlendiği 5 yaşındaki doru at, start aldığı 27 koşunun 9'unu kazanma başarısı gösterdi.

Koşunun ardından düzenlenen törende, kazanan safkanın sahibi adına Ali Bakır'a kupasını Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yücetürk ve Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu takdim etti.