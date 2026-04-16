Aydın'ın Efeler ilçesindeki Nevzat Biçer Parkı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından Efeler Belediyesi ekipleri tarafından temizlik çalışması yapıldı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in katılımıyla Nevzat Biçer Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasının sona ermesinin ardından, Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri alanda temizlik çalışması başlattı. Yoğun katılımın olduğu etkinlik sonrası parkta oluşan atıklar ekipler tarafından toplanarak alan temizlendi. Kısa sürede tamamlanan çalışmaların ardından park, yeniden vatandaşların kullanımına uygun hale getirilirken, Efeler Belediyesi ekiplerinin, ilçe genelinde temizlik çalışmalarını rutin olarak sürdürdüğü belirtildi.

Konu ile ilgili Efeler Belediyesi'nden yapılan açıklamada 'Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in, Nevzat Biçer Parkı'nda düzenlediği basın açıklamasının sona ermesiyle birlikte Efeler Belediyesi, kentine ve doğaya olan saygısını bir kez daha kanıtladı. Kalabalığın dağılmasının hemen ardından sahaya inen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, koordineli ve hızlı bir çalışma başlattı. Katılımın yoğunluğuna rağmen parkın her noktasını titizlikle tarayan ekipler, kısa sürede alanı pırıl pırıl hale getirdi' ifadeleri yer aldı.