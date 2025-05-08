Adana’da kurbanlık kilogram fiyatları ile kesim ücretleri belirlendi.

Adana Büyükbaş ve Küçükbaş Kurbanlık Fiyat Belirleme Komisyonu, Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Saruhan Yağmur’un başkanlığında toplandı. Hayvan üreticileri, kasap ve belediye temsilcilerinin de yer aldığı fiyat belirleme komisyonu, gerçekleştirilen toplantının ardından küçükbaşta koyun, keçi ve tekenin kilogram fiyatını 300 TL, büyükbaşta tosunun 310 TL, düvenin ise 280 TL olarak belirledi.

Kesim fiyatı ise küçük baş için bin 500 TL, büyük baş için ise 4 parçaya bölünmek şartıyla 8 bin TL olarak tespit edildi. Kıyma çekiminin kilogram fiyatı ise 20 TL oldu.