Adana'nın Feke ilçesinde yağışların ardından ormanlık alanlarda ortaya çıkan kuzu göbeği mantarı, bölge halkına gelir kapısı oldu.

Feke ilçesinde sonbaharda katran mantarı toplayan köylüler, bahar aylarında kuzu göbeği mantarı için ormana yöneldi. Özellikle kızılçam ormanlarında yetişen mantarı vatandaşlar sabahın erken saatlerinde topluyor. Kilosu bin 500 TL'ye kadar alıcı bulan mantar, bölge halkına gelir kapısı oluyor.

Yağışların ardından mantarın yoğun şekilde çıktığını belirten İsa Koştur, kuzu göbeğinin hem ekonomik hem de sağlık açısından önemli olduğunu söyledi. Koştur, 'Feke'de yetişen kuzu göbeği mantarı köyümüzün vazgeçilmezi. Doğal ortamda toplamak strese iyi geliyor. Aynı zamanda köylü için önemli bir gelir kaynağı' dedi.

Erkan Özen ise bu yıl ormanda bol miktarda kuzu göbeği mantarı bulunduğunu ifade ederek, 'Hem spor yapıyoruz hem de topladığımız mantarlarla sofralarımız lezzetleniyor' diye konuştu.

Kuzu göbeği mantarı, doğanın en değerli türleri arasında gösteriliyor. Adana'nın Aladağ ve Feke ilçelerinde önemli bir doğal kaynak olarak öne çıkan kuzu göbeği mantarı, doğru ve bilinçli şekilde toplandığında hem ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlıyor hem de kırsalda yaşayan vatandaşlara ekonomik destek sunuyor.