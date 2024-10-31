Şırnak’ın Cizre ilçesinde hafriyat kamyonunun motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden fren ustası Yakup Kolanç’ın cenazesi uçakla Ankara’ya gönderildi.

Cizre’de fren ustası olarak 20 yıldan bu yana hizmet veren Ankara Polatlı nüfusuna kayıtlı Yakup Kolanç, dün öğle saatlerinde motosikleti ile Küçük Sanayi Sitesi bitişiğinde bulunan iş yerine gitmek isterken sanayi kavşağında hafriyat kamyonunun çarpması sonucu feci bir şekilde hayatını kaybetti.

Kolanç’ın cenazesi bugün Küçük Sanayi Sitesindeki Camide kılınan cenaze namazının ardından sanayi esnafı tarafından uçakla Ankara’ya gönderildi. Meslektaşlarına karşı son görevlerini yerine getirdiklerini ifade eden Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Halil Geleri, ”Yakup usta yaklaşık 20 yıldan beri sanayide fren ustası olarak halka hizmet ediyordu. Ölümü ailesini olduğu kadar biz sanayi esnafına da büyük bir üzüntü yaşattı. Kendisi çevresinde sevilip, sayılan bir kişiydi. Bugün de sanayi esnafı olarak ona karşı son vazifemizi yerine getirdik ve kendisini son yolculuğuna uğurladık. Rabbim mekanını cennet eylesin ve ailesine sabır versin” dedi.