Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Akçamescit Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Tuncay Yayla, üç arkadaşıyla serinlemek için mahalle yakınlarından geçen sulama kanalına girdi. Kanaldan bir süre sonra çıkan arkadaşları, Yayla’nın gözden kaybolduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Şanlıurfa Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma (ŞUAK) ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda sulama kanalında Yayla’nın cesedine ulaşıldı. Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.