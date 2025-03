Şırnak’ın Cizre ilçesinde 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 72 özel gereksinimli öğrencinin eğitim gördüğü Özel Eğitim Okulunda düzenlenen 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü renkli görüntülere sahne oldu. Down sendromlu çocuklar pankartlarla mesaj geçidi, resim sergisi, semazen gösterisi, sandalye kapmaca, halay gibi oyunlarla doyasıya eğlendi. Program sonunda down sendromlu çocuklar davetliler ile birlikte okulun bahçesinde davul zurna eşliğinde halay çekerek keyifli zaman geçirdi.

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, programda yaptığı konuşmada yeni bir uygulama okulu müjdesini de vererek, "Elbette bir kamu görevlisi olarak işimizi yapıyoruz ama aynı zamanda yaptığınız işten değerli öğretmenlerimiz büyük bir sevap alıyor. Dua alıyorsunuz, sizleri tekrardan tebrik ediyorum. İlçe olarak da şöyle bir hedefimiz var; çok daha modern güzel bir özel eğitim uygulama okulu da yapmak istiyoruz. Arsayla ilgili bir pürüzü var onu da hallettikten sonra inşallah ilçemize kazandıracağız. Bu elbette okulumuzun donanımları, ekipmanları noktasında bir eksiğimiz yok ama fiziksel olarak da yeni bir okul sadece bu iş için programlanmış projelendirmiş böyle bir özel eğitim uygulama okulu kazandıracağız" dedi.

Etkinliğe Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İlçe Milli Eğitim Ahmet Aktuğ, şube müdürleri, kurum müdürleri, aileler ve vatandaşlar katıldı.