Muş’ta "Yaşlılar Haftası" kapsamında kent genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yaşlı vatandaşları ziyaret ederek onların taleplerini dinledi.

2025 "Aile Yılı" kapsamında "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından kentteki yaşlı vatandaşlar ziyaret edildi. Ekipler, yaşlı vatandaşlarla birebir ilgilenerek onların taleplerini dinleyerek çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için destek sağladı. Ziyaretler sırasında yaşlıların geçmişe dair hatıralarını paylaştı.

"Yaşlılar Haftası" çerçevesinde gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin, büyüklerin hatırlanması ve toplumda yaşlılara yönelik farkındalık oluşturulması açısından önemli olduğunu vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, "Yaşlılar Haftası vesilesiyle Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüz aracılığıyla kent genelinde yalnız yaşayan veya çeşitli ihtiyaçları bulunan yaşlı vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Onlarla sohbet ediyor, ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli destekleri sağlıyoruz. Yaşlılarımız, bizim en değerli büyüklerimizdir. Onlar toplumumuzun hafızasıdır, geçmişle gelecek arasında köprü kuran önemli değerlerimizdir. Biz, yaşlılarımızı sadece bir gün ya da bir hafta değil, her zaman hatırlamak ve onlara gereken desteği sağlamak zorundayız. Bu ziyaretler, onların yalnız olmadıklarını hissettirmek ve toplumda aktif bireyler olarak yer almalarını sağlamak açısından büyük önem taşıyor. 2025’in "Aile Yılı" olarak ilan edilmesiyle birlikte, yaşlı bireylerimizin aile içindeki rollerini daha da güçlendirecek projeler üzerinde çalışıyoruz. Onları sosyal hayata daha fazla dahil edecek, gençlerle buluşturacak ve tecrübelerinden faydalanmamızı sağlayacak programlar planlıyoruz. Yaşlılarımıza yönelik evde bakım, danışmanlık ve sosyal destek hizmetlerimizi de artırmayı hedefliyoruz. Hepimiz bir gün yaşlanacağız. Bu yüzden yaşlılarımıza saygı göstermek, onlara destek olmak ve yaşamlarını daha huzurlu hale getirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Yaşlı bireylerimizi yalnız bırakmayalım, onların deneyimlerinden faydalanalım ve her fırsatta yanlarında olduğumuzu hissettirelim" dedi.