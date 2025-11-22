Almanya’da yaşayan Birgül Çelik Kıyagan ve Zinnet Memoğlu, Muş’un farklı köylerinde yaşayan yaklaşık bin çocuğa kışlık bot, mont, atkı ve bere hediye ederek yürekleri ısıttı.

Muş’a gelerek köyleri tek tek ziyaret eden Birgül Çelik Kıyagan ve Zinnet Memoğlu, çocuklarla bir araya gelip sohbet ederek hediyelerini kendi elleriyle dağıttı. Gönüllülerin destekleriyle temin edilen kışlık kıyafetler, soğuk kış şartlarında çocukların mağdur olmaması için özenle hazırlandı. Yardımların ulaştığı köylerde çocuklar büyük sevinç yaşarken, aileler yapılan destekten dolayı teşekkür etti. Yardımların önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi için Almanya’daki gönüllü gruplarla çalışmaların devam edecek. Çelik Kıyagan ve Memoğlu, Doğu Anadolu Bölgesi’nde farklı illeri de ziyaret ederek yüzlerce çocuğa daha hediyelerini teslim etti.

Almanya’dan Muş’a gelerek çocuklara hediyelerini veren Birgül Çelik Kıyagan, "Muş’ta doğup büyüdüm ama şu anda Almanya’da yaşıyorum. Oradaki arkadaşlarla beraber bir kampanya düzenledik. Vesile olduk, bayağı bir yardım topladık ve her bir yüreğe, her bir kalbe ayrı ayrı dokunuş yaptık. Onlar ısındıkça bizim de kalbimiz ısındı. Allah razı olsun diyorum, çok mutluyum, ifade edemiyorum. Doğduğum yer olan Muş’a geldiğimiz için ayrıca çok mutlu oldum. Bütün şehirler benim için aynı ama Muş’un ayrı bir güzelliği var. Aslında Muş’a gelmek hiç planımızda yoktu ama dağıtımlar Muş’ta olunca çok duygulandım. Almanya’da bize destek veren tüm arkadaşlara tekrardan çok teşekkür ederim, Allah razı olsun" dedi.

Doğu Anadolu’nun birçok ilindeki çocuklara ulaşmak amacıyla Almanya’daki arkadaşlarıyla birlikte bir yardım kampanyası başlattıklarını söyleyen Zinnet Memoğlu, "Ben Rizeliyim ama Almanya’da yaşıyorum. Çok duygusal bir insanım ve gerçekten iki gündür çok güzel anlar yaşadım. Doğunun birçok ilindeki çocuklarımıza ulaşmak için Almanya’da arkadaşlarla beraber bir yardım kampanyası başlattık ve çok şükür bin çocuğa ulaştık. Keşke daha fazlasına ulaşabilseydik. Herkesten Allah razı olsun, çok güzel destek verdiler. Tanıdığım tanımadığım herkese teşekkür ederim. Doğu’ya turist olarak gelip tarihi yerleri gezmek çok farklı ama köylere gidip çocuklara ulaşmak çok daha farklı bir duygu. Gerçekten burada çok güzel kalpler var ve onlara ulaşabilmek çok önemli. Bir Karadenizli olarak Doğu’ya böyle bir yardımla gelmek beni çok mutlu etti. Sadece bizler değil, daha fazla insanımızın gelmesi ve bu güzel kalplere dokunması lazım. Herkese çok teşekkür ederim. Umarım buradaki çocuklarımız çok güzel yerlere gelir. Ben çok mutluyum, hepinizden Allah razı olsun. Çocuklarımızı çok sevdik. Keşke hepsine daha fazla bir şey yapabilseydik. İnşallah bu desteğimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Hediyesini alan öğrencilerden Muhammed Mervan Demir, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Almanya’dan ablalarımız geldi. Bize bot, mont, çorap, oyuncak ve atkı-bere getirdiler. Çok mutlu olduk, çok teşekkür ederim."