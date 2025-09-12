27. Kez düzenlenen Elma, Tarım ve Kültür Festivali’nde ilk kez yer alan Kültür Sokağı projesi katılımcıların beğenisini topladı. İlçeye ait pek çok yöresel ürünün ve ilçedeki zanaatkarların el emeği ürünlerini sergilediği sokak yoğun ilgi gördü.

Çivril Belediyesi tarafından düzenlenen 27. Elma, Tarım ve Kültür Festivalinde, Belediye Başkanı Semih Dere tarafından ilçede ilk kez hayata geçirilen ’Çivril Kültür Sokağı’ projesi büyük ilgi gördü. Çivril Belediye Başkanı Semih Dere’nin hayata geçirdiği proje kapsamında festival boyunca Kültür Sokağında ilçeye özgü birçok kültürel ürün vatandaşların beğenisine sunulacak. Kültür Sokağında ilçede üretimi yapılan ürünlerin yanı sıra ilçedeki zanaatkarların el emeği ürünleri de tezgahlarda yerini alıyor. Festivalin açılış gününde gerçekleştirilen kortejin ardından Çivril Belediye Başkanı Semih Dere ve beraberindeki protokol üyeleri Kültür Sokağındaki stantları gezdi. Protokol üyeleri stantlardaki ürünleri hayranlıkla inceleyerek bilgi almaları ise dikkatlerden kaçmadı.

"Çivril’in değeri olan kültürümüzü ortaya çıkarmak için böyle bir sokak tasarladık"

Çivril’in unutulmaya yüz tutan değerlerini ortaya çıkarmayı amaçladıklarını ifade eden Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, "Elma, Tarım ve Kültür Festivalimiz bizim Çivril’imizin kültürünü anlatan bir festival. Dolayısıyla Çivril’imizin kültürünü anlatan stantlara ağırlık vermek istedik. Geçmişte olan unutulmaya yüz tutan ama Çivril’in değeri olan kültürümüzü ortaya çıkarmak için böyle bir sokak tasarladık. İnşallah bundan sonraki senelerde de bu stantların daha fazla artırarak, çoğalmasını hedefliyoruz. Oldukça yoğun başladık. İnşallah 4 gün boyunca da yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Tüm hemşerilerimize, çevremizdeki, ülkemizdeki ve farklı illerdeki bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.

İlk günden büyük bir coşkuya ev sahipliği yapan 27. Elma, Tarım ve Kültür Festivalinin açılışına İlçe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, Serinhisar Belediye Başkanı Osman Kılıç, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik,

Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın, Bekilli Belediye Başkanı Önder Demir, CHP Denizli İl Başkan Yardımcısı Okan Kart, Çivril protokolü, davetliler ve binlerce Çivrilli katıldı.