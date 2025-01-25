Zonguldak’ta rahminde iltihap nedeniyle ameliyata alınan Shar Pei cinsi köpekten 1,5 kilogram rahim iltihabı çıkartıldı.

Zonguldak’ta veteriner Gökmen Koç tarafından 4 yıldır bakılan Shar Pei cinsi köpek; halsizlik nedeniyle muayeneye alındı. Yapılan tetkiklerde Shar Pei cinsi köpekte 1,5 kilo rahim iltihabı tespit edildi. Hemen ameliyata alınan köpeğin rahimindeki iltihap temizlendi.

Ameliyattan önce 9 kilo olan köpek, ameliyat sonrasında 7,5 kiloya düştü. Yoğun bakıma alınan köpek yapılacak tetkikler sonrasında normal hayatına kaldığı yerden devam edecek. Veteriner Gökmen Koç, “Yaklaşık 4 yıldır bizimle. 3 gün önce bir halsizlik olduğunu gördük. Yaptığımız tetkiklerde ultrason muayenesinde rahminde enfeksiyon odakları gördük. Operasyon kararı verdik. Operasyonu gerçekleştirdik. Uyandı. Dinleniyor, hayatına kaldığı yerden devam edecek. Shar-Pei 9 kg. 1,5 kg iltihaplı rahim aldık. Bunun ilginç kılan şey hayvanın iltihaplı rahimiydi. Şuanda sağlıklı. Birde kasık fıtığı vardı. Onu da giderdik. Şimdi kaldığı yerden hayatına devam ediyor. Hormonu dengesizliğine göre değişiyor. Özellikle kızan zamanı kedi ve köpeklerde görülüyor. Patolojik bir hastalık. Sık görülüyor. Allah korusun bu enfeksiyon kan zehirlenmesine kadar götürebilirdi" dedi.