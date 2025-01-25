Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, şüpheli davranışlarıyla devriye gezen jandarma ekiplerinin dikkatini çeken 2 şüphelinin yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Sarıgöl’ün Bağlıca Mahallesi’nde 24 Ocak 2025 tarihinde saat 21.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şüpheli davranışlarıyla jandarma ekiplerinin dikkatini çeken D.Y. (26) ve İ.Y. (30) isimli şahısları durdurarak üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında şahısların birinin üzerinden 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli iki şahıs kan ve idrar örnekleri ile ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.