Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, saha ziyaretleri kapsamında yapımı tamamlanmak üzere olan ve açılışa gün sayan 75 yataklı Çine Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek taşınma öncesi devam eden son çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul yürütülen çalışmalar, taşınma süreci, devam eden teknik altyapı çalışmaların yanında hastanede kullanılacak olan mobilya, mefruşat ve tıbbi cihazlarla ilgili gerçekleştirilen çalışmalar, son durum ve planlamalar hakkında Hastane Başhekimi ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Ziyaret sonrası İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul, toplam 20 bin metrekare kapalı alana sahip, 75 yatak kapasiteli, 33 poliklinik, 11 palyatif bakım, 8’i yetişkin yoğun bakım, 4’ü yeni doğan yoğun bakım olmak üzere toplam 12 yataklı yoğun bakım ünitesi olan Çine Devlet Hastanesi’nde eksiklerin tamamlanması ile vatandaşların sağlık sektöründeki son teknolojik gelişmelere uygun ekipmanlarla Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği standartlarda kaliteli nitelikli sağlık hizmeti alacaklarını ifade etti ve yeni hastane binasının ilçeye ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul’a ziyaretinde, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı, Çine Devlet Hastanesi Başhekimi, Hastane Başhekim Yardımcıları, Hastane İdari Mali Hizmetler Müdürü ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.