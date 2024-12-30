Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük ziyaretleri kapsamında Vitraspor’un Sapanca Gençlikspor futbol karşılaşmasını izleyerek Belediye İtfaiye Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Vali Aygöl beraberindeki Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile birlikte ilk olarak Bozüyük Şehir Stadı’nda oynanan Vitraspor - Sapanca Gençlikspor futbol karşılaşmasını izledi. Bölgesel Amatör Ligi’nde 9. grupta mücadelesini sürdüren Vitraspor maçı 4-0 kazandı. Vali Aygöl futbol karşılaşmasının ardından Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek itfaiye personeli ile bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu burada Vali Aygöl’e Bozüyük İtfaiye Müdürlüğü’nün başarılı çalışmaları hakkında bilgi verdi. İtfaiye personeli ile birlikte toplu fotoğraf çekiminin ardından Vali Aygöl, Kaymakam Öztürk ve Başkan Bakkalcıoğlu ile birlikte Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. Burada İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Tevfik Özek ile bir süre görüşerek sohbet eden Vali Aygöl ilçeden ayrıldı.