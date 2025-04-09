Bir zamanlar balık bile avlanan ancak son yıllarda kuraklıktan dolayı kurumaya yüz tutan Çine çayı, Nisan yağışları ile eski günlerine kavuşmaya başladı. Debisi artan çay Büyük menderes nehrine su taşımaya başladı.

Aydın’ın Çine İlçesi ile Muğla Yatağan arasından başlayıp Efeler İlçe Merkezi yakınlarında Büyük Menderes Nehri ile birleşen Çine Çayı, son yağışlarla birlikte eski günlerine kavuştu. Son bir haftadır etkili olan yağışların ardından Çakırbeyli’de bulunan Menderes Müzesi’nin önüne yapılan kemerli köprünün altından akan sular adeta bölgeye ayrı bir renk kattı.