Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunan çimento fabrikasından yayılan hava kirliliğinin meyve, sebze ve doğaya verdiği etki gözler önünde serildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Günlük 6 bin ton klinker ve 7 bin 500 ton çimento üretimi yapan Marmara Çimento Fabrikası, hava kirliliğinin yanı sıra bölgede yetişen tarımsal ürünlere, bitkilere ve özellikle de Yığılca arısına verdiği zarar gün geçtikçe büyüyor.

Yığılca'ya bağlı Aksu ve Hoşafoğlu köyü sakinleri geçtiğimiz ay yaptığı eylemde konuşan Hoşafoğlu Muhtarı Yeter Şener, fabrikanın bacasından salınan toz nedeni ile başta fındık üretimi olmak üzere tarım ürünlerinin büyük ölçüde zarar gördüğünü ifade ederek, "Köyümüz toz istilası altında başta fındık ve meyve sebzelerimiz rot içinde, fabrikanın baca filtrelerinin bakımda olduğunu söylüyorlar ama sorun bir türlü çözülmüyor" dedi.

Jeoloji Yüksek Mühendisi / Tıbbi Jeoloji Uzmanı Dr. Eşref Atabey sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çimento tozlarının çapının genel olarak 1 ile 100 µ arası olup, solunabilir özellikte olduğunu belirterek, "Çimento tozu inert yani fibrojenik ve toksik etkileri olmayan tozlar diye tanımlanmıştır. Bu tanımlama doğru değildir. Çimento tozu hiç de masum olmayıp, inert değildir. Çimento tozu hem çalışanlarda hem de fabrika çevresinde yaşayanlarda pnömkonyoz denilen akciğer hastalıklarına, içerdiği silis tozu ile silikozise neden olabilmektedir. Kanser ve deri hastalıkları nedenidir. Hammadde olarak kullanılan kil’in tozunda karın zarı kanseri nedeni olan ERİYONİT minerali bulunabilir.Çimento tozu bitkilere, su kaynaklarına, sucul canlılara zarar verir. Bacadan yayılan gazlar çevrede yaşayanların sağlığı için tehlike oluşturur, asit yağmurları nedenidir, toprağa, ormana, bitkilere, meyve ağaçlarına, sebzelere, yüzey ve yer altı sularına zararı olur" diye konuştu.