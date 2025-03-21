Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, doğanın uyanışı ve baharın müjdecisi Nevruz Bayramı kutlama programında yaptığı konuşmasında, “Nevruz bizim kültürümüzün ayrılmaz parçasıdır" diyerek etkinliğe katılanlara birlik ve barış mesajı verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli, bu yıl Nevruz’un büyüsünü büyük bir coşkuyla yaşadı. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Kent Konseyinin ortak düzenlediği etkinlik, şehri adeta bir bayram havasına bürüdü.

Doğanın uyanışını, baharın gelişini ve eski Türk geleneklerini simgeleyen Nevruz, bu özel günün anlamını yansıtan renkli gösteriler ve etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar ilk olarak Nevruz yürüyüşü ile başladı.

Merkez Bankası önünden başlayan yürüyüş, Kent Meydanı’na kadar Mehteran eşliğinde coşkuyla gerçekleştirildi

Nevruzun önemine değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, “Nevruz bizim kültürümüzün ayrılmaz parçasıdır. Bu tür kutlamalar aslında milletlerin tarihleri boyunca onların bir arada kalması için bir değerdir. Siz baharı bir güzelliğin başlangıcı olarak görmeye başladığınızda, zihninizi ona göre kodladığınızda beraberinde güzellikler getirecektir. Hayata güzellikle baktığımızda hayata pozitif yaklaştıkça hayat da beraberinde güzelleşecektir. Hayat dediğimiz şey bizim birbirimize hitap etme şeklimizdir. İletişim kurmamızdır. Olup biteni güzelleştirecek olan önce insan. Hayat da onunla birlikte güzelleşecek” dedi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise, “Milli Kültürümüzün en önemli bayramını kutluyorum. Nevruz bayramımız kutlu olsun. Baharın uyanışını temsil eden bu günü Milli tarihimizi hatırlayıp bu birliği beraberliği korumasını temenni ediyorum. Başta kardeş devletlerden gelen misafir öğrencilere özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

Vatandaşlar, renkli yürüyüşü büyük bir ilgiyle izlerken, şehrin her köşesinden katılanlar etkinliğe de neşe kattı.

Yürüyüşün son bulduğu İzmit Kent Meydanı’nda önce “Gujan Ensamble Kafkas Halk Oyunları Ekibi” ve “Kazakistan Dans Topluluğu” sahne alarak izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Dans gösterilerinin ardından protokol üyeleri tarafından Nevruz’un sembolü olan ateş yakıldı.

Ardından geleneksel Nevruz ritüelleri olarak semeni sunumu yapıldı, demir dövüldü ve yumurtalar tokuşturuldu.