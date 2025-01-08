Ağrı’nın Diyadin İlçesi’nde çiftçilere "Tarımsal Üretim Planlanması ve Yeni Destekleme Modeli" anlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca başlatılan "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" kapsamında Diyadin Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, köy köy gezerek çiftçileri bilgilendirmeye devam ediyor. Diyadin Tarım ve Orman İlçe Müdürü Tunay Çelik ve teknik personel, ilçe bağlı Köylerde çiftçilerle bir araya geldi. Toplantıda, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için yapılması gereken planlamalar, yeni destekleme modelleri ve çiftçilere sunulan desteklerle ilgili bilgiler paylaşıldı.