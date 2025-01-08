Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde jandarma karakolundaki inşa çalışmalarında sona yaklaşıldı.

2024 yılı yatırım programında bulunan Üçocak beldesindeki jandarma karakolunda Elazığ İl Özel İdaresi Plan, Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü koordinesinde yürütülen inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şehrin her noktasına hizmet götürme prensibi ile çalışmalarına devam eden İl Özel İdaresi, karakoldaki inşa çalışmalarında sona yaklaştı. Yüzde 87 fiziki gerçekleşme seviyesine gelen karakol inşaatının ağustos ayında tamamlanması hedefleniyor.