6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da konteyner çarşıda hizmet vermeye devam eden Malatyalı çiçekçiler, Anneler Günü dolayısıyla yoğunluk yaşadı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi yanına kurulan konteyner iş yerlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar çiçekçilerin yolunu tuttu. Annelerine ve sevdiklerine çiçek almak isteyen vatandaşlar, konteyner çiçekçilerin önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. En çok rağbet gören ürünler arasında gül, karanfil, orkide ve çeşitli mevsim çiçekleri yer aldı.

Konteyner çarşıda Anneler Günü nedeniyle çiçeklerde indirim kampanyaları düzenlenirken, bazı esnaflar aileleriyle birlikte gelen vatandaşlara küçük çiçek demetleri ve ikramlarda bulundu.

Çiçekçi esnafları deprem sonrası zor günler geçirdiklerini ancak bu tür özel günlerin sektöre moral olduğunu belirterek, "Anneler Günü dolayısıyla çiçek satışlarımızda ciddi bir artış var. Vatandaşlarımız annelerine en güzel çiçekleri almak için yoğun ilgi gösteriyor. Biz de bu özel günde fiyatlarımızı biraz daha uygun tuttuk. Talep çok güzel, memnunuz" dedi.

Esnaflar, "Depremin ardından konteyner çarşıda yeniden ayağa kalktık. Bu günlerde vatandaşlarımızın ilgisi bizi hem ekonomik hem de manevi olarak güçlendiriyor. Anneler Günü bereketi çarşımıza da yansıdı. Herkes annesine çiçek almak için geldi, yoğunluktan memnunuz" ifadelerini kullandı.

Çiçek almaya gelen vatandaşlardan Zeynep Demir ise, "Bu zorlu dönemde böyle güzel bir vesileyle annemize çiçek almak istedik. Çarşıda hareketlilik görmek bizleri mutlu ediyor. Esnafımıza da destek olmak istiyoruz" diye konuştu.