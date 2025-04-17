CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, TBMM'de yaptığı konuşmada, Sivasspor'un Fenerbahçe ile oynadığı maç öncesinde sahaya açtığı "Doğal olan normal doğum" pankartına sert tepki gösterdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, pankartın ülke genelinde büyük bir tepkiyle karşılandığını belirterek, “Sivasspor'un Fenerbahçe ile yaptığı maç öncesi sahaya açtığı pankart, ülkemizde bulunan herkesin tepkisini çekmiştir. Kadını birey olarak görmeyen tek adam rejimi, kadınları toplum nezdinde sadece anne olarak konumlandırmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Yontar, TBMM'deki konuşmasında, “Aklınızı, fikrinizi, elinizi kadın bedeninden çekin. Kadınların doğum şeklini dertlendiğiniz kadar, ölüm şeklini dertlenmediğiniz için her yıl yüzlerce kadın cinayete kurban gidiyor. Bebeklerin doğum şeklini dertlendiğiniz kadar, bebek çetelerine dertlenmediğiniz için onlarca bebek öldürülüyor.” diyerek sert sözlerle tepki gösterdi.

Milletvekili Yontar, Sağlık Bakanı'nın "Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor?" sözlerine de atıfta bulunarak, “Kendi adıma ülkemde bulunan tüm kadınlardan, çocuklardan ve bebeklerden özür diliyorum. Sporu bu tür çekişmelerin içine alet eden AK Parti zihniyetini kınıyorum” diye konuştu.