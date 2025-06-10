AK Parti eski İstanbul Milletvekili ve MKYK eski üyesi Metin Külünk, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamalarla gündeme oturdu.

Külünk , Sayın Abdullah Gül'e açık çağrı diye başladığı açıklamasında , eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ı hedef aldı.

"Sözde kardeşim dediğin insanlara pusu kurmayı bırak!" ifadeleriyle başlayan paylaşımında Külünk, siyaseti perde arkasından yürütenleri açıkça siyaset sahnesine çıkmaya davet etti. Külünk, "Yanına Bülent Bey’i ve diğer arkadaşlarını da al; siyaseti milletin önünde yap!" çağrısında bulundu.

“Sayın Erdoğan’a Karşı Düello İstiyorsan, Açıkça Yap!”

Külünk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı gizli siyasi girişimlerde bulunulduğunu ima ederek, bu kişilere seslendi:

“Sayın Erdoğan’a karşı düello istiyorsan, açıkça yap; pusu siyasetiyle değil!”

FETÖ ve Emperyalizm Vurgusu

Açıklamasında, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası FETÖ hakkında sessiz kalan ekibin bugün de Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını belirten Külünk, "Türkiye’yi Oded Yinon Planı ve Büyük İsrail Projesi’ne mahkûm etmek isteyen de bu zihniyet" dedi.

“Müslüman Mahallesinde Salyangoz Satıyorlar”

Külünk, bazı isimlerin dini kavramları kullanarak emperyalist planlara hizmet ettiğini iddia ederek, "Müslüman mahallesinde salyangoz satıp salyangozluğu da saklayan bu zihniyetle hesaplaşmadan, Türkiye bağımsızlık mücadelesinde mesafe kat edemez" ifadelerini kullandı.

“Gereken Açık Duruş ve Açık Hesaplaşmadır”

Açıklamasının sonunda Türkiye’nin iç ve dış tehditlerle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Külünk, "Sadece siyasi mesele değil, milletin ve devletin bekasıyla ilgilidir. Gereken açık duruş, açık mücadele ve açık hesaplaşmadır" diyerek sözlerini tamamladı.