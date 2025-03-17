CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, emekli maaşlarının yetersiz olduğunu belirterek, en düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi gerektiğini belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, 2008’de çıkarılan 5510 sayılı yasa ile emeklilerin gelirlerinin sistematik olarak düşürüldüğünü belirterek, iktidara çağrıda bulundu.



CHP'li Yontar, yaptığı açıklamada, 2008 yılında çıkarılan 5510 sayılı yasa ile emeklilerin maaşlarında sistemli bir düşüş yaşandığını söyledi.

2008 öncesinde güncelleme katsayısı hesaplanırken enflasyon ve büyüme oranının yüzde 100'ü dikkate alınırken, bu oran yüzde 30’a düşürüldüğünü ifade eden Milletvekili Yontar, "Aylık bağlama oranları yüzde 50’ye indirildi ve emeklilerin maaşları giderek azaldı. Bugün emekliler, asgari ücretin üçte ikisi kadar maaş alıyor" dedi.

Emeklilerin alım gücünün giderek düştüğünü vurgulayan Yontar, ""Ey iktidar, emeklilerimizin sesini duyun! En düşük emekli aylığını asgari ücret olan 22 bin 04 TL’ye yükseltin. Bayram ikramiyesini de en düşük emekli maaşı olan 14 bin 469 TL’ye çıkararak hesaplarına yatırın" çağrısında bulunarak, Hükümeti bu konuda acil önlem almaya davet etti.