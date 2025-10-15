AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hasan Şahin, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik’in belediye meclisinde yaptığı "SGK bize personel maaşlarını ödemeyin, parayı bize gönderin diye yazı gönderdi" açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirterek tepki gösterdi.

Belediye Meclisi toplantısında CHP’li Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, "SGK bize personel maaşlarını ödemeyin, parayı bize gönderin diye yazı gönderdi" şeklinde konuştu. Bu sözlere AK Parti cephesinden yanıt gecikmedi. AK Parti İlçe Başkanı Hasan Şahin, İzmir SGK İl Bölge Müdürü Hidayet Baydilli ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Sayın Belediye Başkanımızın mecliste yaptığı açıklamayı bizzat ben de dinledim. Ancak SGK İl Müdürümüzle görüştüm. Kendisi bana ‘Biz kesinlikle böyle bir yazı yazmadık, yazmayız da. Personel maaşlarına karışmak bizim görev alanımıza girmez’ dedi. Dolayısıyla bu açıklama gerçek dışıdır. Kurumlarımızın bu şekilde yıpratılması doğru değildir."

Hasan Şahin ayrıca, AK Parti grubu olarak belediyenin SGK borçlarına karşılık taşınmaz satışına ilişkin teklifine olumlu oy verdiklerini hatırlatarak, "Bizler Bergama’nın menfaatine olan her çalışmanın yanındayız. Siyasi çıkarlar uğruna devlet kurumlarını karalamak, kamu vicdanında da doğru bir yaklaşım değildir. Bizim derdimiz hizmettir, kavgayla Bergama’ya bir yarar sağlanmaz" dedi.