Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde olaylı geçen ve ertelenen meclis toplantısının ardından CHP Grup Başkan Vekili ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yaptığı açıklamada, "Biz grup olarak dimdik duracağız ve Salı günü de meclise gideceğiz" dedi.

Gergin geçen sürece rağmen olayların büyümediğini belirten Günel, Vali, Emniyet Müdürü ve güvenlik güçlerine sağladıkları önlemler nedeniyle teşekkür ederek, "Bugün açıkça görüldü ki, Büyükşehir Belediye Başkanı, çoğunluğu CHP’de olan Meclis’in toplanmasını istemedi. Toplantının ertelenmesi bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Biz grup olarak dimdik duracağız ve Salı günü de meclise gideceğiz. Bizi korkutup yıldırabileceklerini, psikolojik baskıyla geri adım attırabileceklerini düşünenler çok yanılıyor. CHP’liler mücadele etmeyi de, direnmesini de iyi bilir. Sokaklarda milyonlarca insanla omuz omuza mücadele etmiş bir partinin mensuplarıyız. Bugün bizi yıldırabileceğini zannedenler, er ya da geç yanıldıklarını görecekler" diye konuştu.

Meclis toplantısının iptaline rağmen CHP’nin kaos çıkarmak gibi bir amacı olmadığının altını çizen Günel, şöyle devam etti:

"Biz kavga peşinde değiliz, isyan peşinde değiliz. Tam aksine, meclisin yapılabilmesi için hazır bekledik. Ancak Meclis üyelerimize ve belediye başkanlarımıza hakaretler edildi. Bu gerginliği körükleyenlerin belli ki bundan çıkarı var. Ama hiçbir CHP’liyi yıldıramazlar, geri adım attıramazlar. Biz, il başkanımız, 10 belediye başkanımız ve 47 meclis üyemizle birlikte Aydın’a hizmet etmeye kararlıyız"