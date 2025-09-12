Özbelsan Sivasspor, Kongolu futbolcu Samuel Moutoussamy ile yollarını ayırdı.

Sivasspor, beklentilerin altında kalan 29 yaşındaki futbolcu Moutoussamy ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiğini duyurdu. Konu ile ilgili kulüpte yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu başında kadromuza katılan Samuel Moutoussamy’nin sözleşmesi, karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir. Moutoussamy’ye kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.