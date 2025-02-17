Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’i makamında ziyaret etti. Çerçioğlu, "Efeler Belediye Başkanımız Anıl Yetişkin’in yanındayız" dedi.

Buluşmada dayanışma ve iş birliği vurgusu bir kez daha öne çıktı. Başkan Çerçioğlu, Efeler Belediyesi’nin yanında olduklarını belirterek, belediyeler arasındaki uyumlu çalışmanın kent halkı için önemli olduğunu ifade etti. Başkan Çerçioğlu, "Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak vatandaşlarımıza her şartta hizmet ettik, etmeye de devam edeceğiz. Efeler Belediye Başkanımız Anıl Yetişkin’in yanındayız" dedi.

Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Aydın’a hizmet yolunda her zaman öncülük eden, bizlere yol gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyorum. Kendisi, sadece Aydın’da değil, tüm Türkiye’de sosyal belediyeciliğin en güçlü temsilcilerinden biri olarak halkın sevgisini kazanmış bir başkandır. Bugün burada olması, bizler için büyük bir moral ve güç kaynağıdır" diye konuştu.

Başkan Yetişkin yerel yönetimlerin en büyük gücünün halkın desteği ve belediyeler arası dayanışma olduğunu vurgulayarak, Büyükşehir Belediyesi ile el ele vererek Efeler halkına en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini söyledi. Görüşmenin ardından her iki başkan da ortak projeler ve kent vizyonu üzerine fikir alışverişinde bulunarak, birlik mesajı verdi.