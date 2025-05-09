Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, geniş katılımla kapılarını açtı.Fuarda öğrenciler, danışman öğretmenlerinin rehberliğinde yürüttükleri projeleri katılımcılara anlatarak bilimsel süreci paylaşma fırsatı buldu.

Öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan fuarın açılışına Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, şube müdürleri Muhammed Atlı ve Veli Ceng, okul ve kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler katıldı.

Fuarda, Fen Bilimleri Öğretmeni Ali Demir’in yürütücülüğünde 5 danışman öğretmen ve 40 öğrenci görev aldı. Araştırma, inceleme ve tasarım türlerinde hazırlanan projeler; bilimsel yaklaşım, toplumsal fayda kriterleri doğrultusunda şekillendirildi. Toplam 19 proje, 6 farklı bilimsel alan ve 12 tematik başlık altında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ziyaretçiler, öğrencilerin özgün fikirlerinden ve projelerin niteliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, fuar sırasında yaptığı açıklamada, gençlerin bilimsel çalışmalara olan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Bu tür etkinlikler, geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sunuyor. Emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenleri tebrik ediyorum" dedi.