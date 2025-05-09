Kayseri’nin Melikgazi İlçesi’nde av tüfeği ile kendini vuran şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi üzerindeki bir apartmanın bahçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre C.K.’nin av tüfeği ile kendini vurduğunu gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan C.K.; daha sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.