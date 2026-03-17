Kayseri Ticaret İl Müdürlüğünce yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi marketlerde denetim yapıldı. Denetimler hakkında bilgi veren Ticaret İl Müdürü Gazi Dinçaslan, 'Ramazan ayı içerisinde 30 firmada 46 aykırılık nedeniyle 826 bin 498 TL idari yaptırım uygulanmıştır' dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından tüketiciyi korumak ve fahiş fiyat ile mücadele çerçevesinde yürütülen denetimler aralıksız devam ediyor. Denetimler çerçevesinde Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de marketlerde denetim yaptı. Denetimlerde özellikle ürünlerin son kullanma tarihi, fiyat etiketleri incelendi. Ramazan ayı içerisinde yapılan denetimlerde 30 firmaya 826 bin TL idari ceza uygulandığını aktaran Ticaret İl Müdürü Gazi Dinçaslan, 'Cumhurbaşkanımızın gösterdiği Türkiye Yüzyılı hedefinin temel taşlarından olan 'Ticaretin Yüzyılı' hedefi istikametinde ticaret Bakanlığımızca haksız fiyat uygulamaları, fahiş fiyat, kasa-reyon fiyat farkı, menü denetimlerimiz ayrıca fiyat etiketlerinde yanıltıcı ve aldatıcı tüketicilerin mağduriyetine yol açan durumlarla alakalı olarak denetimlerimiz aralıksız olarak sürmektedir. Bununla ilgili olarak ilimizde Ramazan ayı içerisinde 227 firmada 7 bin 349 ürün denetimi gerçekleştirilmiştir. 30 firmada 46 aykırılık nedeniyle 826 bin 498 TL idari yaptırım uygulanmıştır. Ayrıca Ramazan ayı, öncesi ve sonrasında da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi ve Talas Belediyesi ile koordineli bir şekilde tüketicilerin korunması için denetimlerimiz ve rehberlik faaliyetlerimiz de devam etmektedir' ifadelerini kullandı.