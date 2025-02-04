Muş’ta hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle Çar Çayı üzerinde bulunan şelale dondu. Metrelerce uzunluğundaki buz sarkıtları doğaseverlerin uğrak mekanı oldu.

Muş’ta hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle Çar Çayı üzerinde bulunan şelale tamamen dondu. Metrelerce uzunluğundaki buz sarkıtlarıyla adeta görsel bir şölen sunan şelale, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. Dondurucu soğukların etkisiyle nehir, dere, gölet ve şelalelerin buz tuttuğu kentte, kartpostallık manzaralar oluştu. Özellikle Çar Çayı Şelalesi, dev buz sarkıtlarıyla görenleri hayran bırakıyor. Bölgeyi ziyaret eden fotoğrafçılar, bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için fotoğraflarken, doğaseverler de buzla kaplanan şelalenin keyfini çıkarıyor.

Muş’un doğal güzelliklerinden biri olan Çar Çayı Şelalesi, bu kış da doğanın en güzel halini sunarak ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Fotoğraflarıyla Muş’un doğasını, kültürünü ve güzelliğini tanıtan Muş Fotoğraf Derneği Başkanı Kenan Demir, "Bir hafta önce arkadaşlarla beraber dağ yürüyüşüne çıkarken Kurtik Dağı’nın eteklerinde bulunan Çar Çayı’na denk geldik. Burası muhteşem görselliği olan bir yer. Buranın fotoğraf ve videosunu çekip sosyal medya hesaplarımızda paylaşarak ilimizin saklı güzelliklerini ortaya çıkardık. Fotoğraf ve videolarımızı gören vatandaşlarımız buraya akın akın gelmeye başladılar. Her mevsimi ayrı güzel olan ilimizin tarihini, doğasını ve kültürünü konu alan yaşam fotoğrafçılığını yapıyoruz. İlimizi fotoğraflarla tanıtıyoruz" dedi.

Şelaleyi ziyaret eden Şeyma Kısayol ise "Muş’un güzelliklerini keşfetmek için yollara çıktık. Burada çok güzel manzaralarla karşılaştık. Bu gezi esnasında Çar Çayı’nın buz tuttuğunu gördük. Bu güzel manzaranın fotoğraflarını çekerek anı ölümsüzleştirdik. Doğup büyüdüğümüz şehrin güzelliklerini keşfetmek bize mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.