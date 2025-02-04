Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismar sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri’nin davasında ikinci duruşma yarın yapılacak.

Malkara’da 8 Eylül 2024’te annesi tarafından komşusuna bırakılan Sıla Yeniçeri’nin iddiaya göre komşu çocukları G.K. ve K.A. tarafından gördüğü şiddet ve cinsel istismar sonucu ağır yaralandığı, 30 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 7 Ekim 2024’te hayatını kaybettiği olayla ilgili davanın 2. Duruşması yarın başlıyor. İlk duruşma 26 Aralık 2024’te gerçekleştirilmiş, mahkeme heyeti 5 Şubat 2025’e erteleme kararı almıştı. Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek ikinci duruşmada sanıklar savunmasını yapacak.

Hazırlanan iddianamede, anne Bakiye Yeniçeri (29) için 67 yıl, komşu Kani A. (32) için 28 yıl 6 ay hapis cezası talep edilirken, G.K. (14) hakkında "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 66 yıl hapis cezası istendi. K.A. (13) için ise "Nitelikli cinsel istismar" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl, ayrıca "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Sanlı Ö. (57) ise "suçu bildirmeme" suçlamasıyla yargılanıyor.

İlk duruşmada bazı sanıkların önceki ifadelerinden uzaklaştıkları ve savunmalarını değiştirdikleri gözlemlenirken, mahkeme heyeti anne Bakiye Yeniçeri, sevgilisi Sanlı Ö. ve suça sürüklenen çocukların tutukluluk hallerinin devamına, Kani A.’nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.

Davanın yarın görülecek ikinci duruşması kapalı oturumda yapılacak.