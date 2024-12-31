Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede hayata geçirdikleri ’Sıfır Atık’ projeleriyle 2024 yılında bin 850 ton atık kâğıt topladıklarını ve 33 bin 668 ağacı kesilmekten kurtardıklarını ifade etti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sıfır atık kültürü ve sürdürülebilir çevre anlayışını topluma kazandırmaya yönelik projelerle imza atmaya devam ettiklerini ifade etti. İlçede Sıfır Atık’a yönelik hayata geçirdikleri projelerle 2024 yılında 33 bin 668 ağacı kesilmekten kurtardıklarını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede oluşturdukları Mobil Atık Getirme Merkezleri ile geri dönüştürülebilir atıkları ayrı bir şekilde topladıklarını ve ekonomiye kazandırdıklarını belirtti. İlçede Sıfır Atık çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Ortak evimiz dünyayı korumak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir gelecek bırakmak hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

İlçede uygulamayı sürdürdükleri Sıfır Atık projeleri çerçevesinde 2024 yılında topladıkları bin 850 ton atık kâğıt ve karton ile 33 bin 668 ağacı kesilmekten kurtardıklarını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde sıfır atık kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik projelerimizi hassasiyetle sürdürmeye devam ediyoruz. İlçemize yeni yeşil alanlar kazandırırken Sıfır Atık’a yönelik çalışmalarla, atık kâğıt ve kartonları geri dönüşüme kazandırıyoruz. 2024 yılında ilçemizde oluşturduğumuz Mobil Atık Getirme Merkezileri, bölmeli atık toplama kutularımız, okullarımız ve kamu kurumlarına kurduğumuz iç mekân atık toplama kutularıyla, 2024 yılında topladığımız bin 850 ton atık kâğıt ve karton ile 33 bin 668 ağacı kesilmekten kurtardık. Sıfır Atık projelerimizle ülke ekonomisine katkı sunmaya, sürdürülebilir çevre anlayışını toplumumuzda yaygınlaştırmaya, doğa ve çevre dostu nesilleri yetiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.