Samsun’un Canik Belediyesi’nin ilçede düzenlediği ‘Canik Çocuk Kitapları Günleri’ kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çocukların düşünce dünyasının zenginleşmesini, kelime hazinelerinin gelişmesini ve okuma alışkanlığı kazanmalarını hedeflediklerini söyledi.

Canik Belediyesi ilçede geleneksel olarak düzenlediği Canik Çocuk Kitapları Günleri’yle çocukları kitaplarla ve yazarlarla bir araya getirmeye devam ediyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede bir gelenek haline getirdikleri Canik Çocuk Kitapları Günleri’yle çocukları bu yıl da çocuk kitapları yazarları, eğitici ve eğlenceli etkinliklerle bir araya getireceklerini ifade ederek tüm çocukları ve vatandaşları etkinliğe davet etti.

Canik Çocuk Kitapları Günleri’yle çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik Çocuk Kitapları Günleri, bu yıl da etkinlikler ve aktivitelerle dolu programlarıyla kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Çocuklarımızı, yaş düzeylerine göre belirlenen kitaplarla ve yazarla buluşturacağız. Canik Çocuk Kitapları Günleri ile çocuklarımızın düşünce dünyasının zenginleşmesini, kelime hazinelerinin gelişmesini ve okuma alışkanlığı kazanmalarını hedefliyoruz. Çocuklarımızı eğitici ve eğlenceli aktivitelerle de buluşturacağımız Canik Çocuk Kitapları Günlerimize, tüm çocuklarımızı ve hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

Canik Belediyesi tarafından ilçede gerçekleştirilecek olan Canik Çocuk Kitapları Günleri’nde çocuk kitapları yazarları, imza ve söyleşi programları gerçekleştirecek. Canik Çocuk Kitapları Günleri’nde yer alacak yazarlar, söyleşi programları çerçevesinde çocukların soruları yanıtlayacak. Canik Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle ilçede düzenlediği ve çocukların binlerce kitap üzerinde inceleme fırsatı bulacağı Canik Çocuk Kitapları Günleri’nde katılımcıları çok sayıda özel hediye ile buluşturacak.

Canik Çocuk Kitapları Günleri, 9-13 Aralık tarihleri arasında bir alışveriş merkezinin etkinlik alanında gerçekleştirilecek.