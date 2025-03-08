Türkiye’nin ilk 5 yıldızlı termal oteli olma özelliği taşıyan Oruçoğlu Termal Otel’de Ramazan Bayramı tatili rezervasyonları başlarken, tatilcilerin ekonomik fiyatlar ile şifalı bir tatil imkanı bekliyor.

Oruçoğlu Termal Otel CMO-Pazarlama Başkanı Kerem Canarslanlar, tatilcilerin Bayram tatiliniz için Oruçoğlu Termal Otel’i tercih etmeleri için bir çok nedenleri olduğunu belirtti. Canarslanlar, "Bayram tatilini huzur dolu ve yenileyici bir deneyim arıyorsanız, Oruçoğlu Termal Otel mükemmel bir seçim.

Oruçoğlu Termal Otel, farklı ihtiyaçlara uygun çeşitli konaklama seçenekleri sunuyor. Konforlu dekorasyonla donatılmış odalar, konforlu ve huzurlu bir tatil geçirmenizi sağlar. Her detay, misafirlerin rahatlığı düşünülerek tasarlanmıştır.

Otelde yer alan kaynağından çıkan termal su sağlığınıza iyi gelecek şifalı sularıyla tanınır. Termal banyoların rahatlatıcı etkisi ile yenilenmiş hissedeceksiniz. Bu suların sağlık üzerindeki olumlu etkileri, yüzyıllardır bilinmekte ve kullanılmaktadır" dedi.

"Masaj terapileri ve güzellik uygulamaları sayesinde kendinizi şımartabilirsiniz."

Oruçoğlu Termal Otel, geniş spa ve wellness hizmetleri sunarak misafirlerine rahatlama ve yenilenme imkânı sağladığına dikkat çeken Canarslanlar, "Masaj terapileri ve güzellik uygulamaları sayesinde kendinizi şımartabilirsiniz. Profesyonel ekibin sunduğu bu hizmetler, tüm yorgunluğunuzu alacak. Oteldeki gastronomi, Afyonkarahisar yerel ve uluslararası mutfaklardan lezzetler sunarak damak tadınıza hitap eder. Özenle hazırlanan menüler sayesinde her öğün bir ziyafete dönüşüyor. Yerel lezzetler ve dünya mutfağından seçkin örnekler ile tatilinizi tatlandırın.

Oruçoğlu Termal Otel, geniş bir bahçe içerisinde yer alır. Çevresindeki doğal güzellikler, yürüyüş yollarıyla keşif için idealdir. Doğanın huzur verici atmosferi, tatilinizi daha da keyifli hale getirecek. Çocuklar ve yetişkinler için bir dizi eğlenceli aktivite sunan otel, ailece keyifli zaman geçirmenizi sağlar. Çocuk kulübü ve oyun alanları minik misafirlerin favorisi olacak. Ailece unutulmaz hatıralar biriktirebilirsiniz."

"Bütçenizi zorlamadan termalin ve tatilin tadını çıkarabilirsiniz"

Afyonkarahisar’da kent merkezine çok yakın bir noktada yer alan Oruçoğlu Termal Otel’in, önemli turistik noktalara yakınlığı ile de tercih sebebi olduğunu vurgulayan Canarslanlar, "Tarihi ve kültürel geziler için ideal bir başlangıç noktasıdır. Çevredeki tarihi mekanlar ve doğal güzellikler, keşfedilmeyi bekliyor.

Oruçoğlu Termal Otel, misafirperverliği ve yüksek kaliteli hizmeti ile bilinir. Personelin güler yüzlü yaklaşımı tatilinizi daha da keyifli hale getirir. Misafir memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, her anınızı özel kılacak. Tatilde şifa ve konfor sunarken, bütçenizi de düşünen Oruçoğlu Termal Otel, çeşitli paket ve kampanyalarla uygun fiyatlar sunar. Ekonomik tatil seçenekleri ile bütçenizi zorlamadan termalin ve tatilin tadını çıkarabilirsiniz. Bu bayramda ailenizle ve sevdiklerinizle unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamak için Oruçoğlu Termal Otel’i tercih edin. Rezervasyonlar ve daha fazla bilgi için otelin web sitesini ziyaret edebilirsiniz" diye konuştu.