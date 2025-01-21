Oruçoğlu Termal Otel CMO-Pazarlama Başkanı Kerem Canarslanlar, Türkiye’nin zengin doğal kaynakları ve kaplıcalarıyla bilinen bir ülke olduğunu hatırlatarak, “Bu şehirlerden en önemlisi de zengin jeotermal kaynaklara sahip olan ve sağlık turizmi arayışındaki turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilen Afyonkarahisar’dır” dedi.

Canarslanlar, Afyonkarahisar’ın termal suları ve kaplıca tedavileri ile ünlü olup, yıl boyunca yerli ve yabancı birçok ziyaretçiyi ağırladığını kaydetti. Canarslanlar, “Şehrin termal turizmdeki popülerliği, zengin mineralli suları ve bu suların sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden kaynaklanıyor. Afyonkarahisar’daki termal su kaynakları, romatizmal hastalıklar, deri hastalıkları, sinir sistemi rahatsızlıkları ve daha birçok sağlık problemi için doğal tedavi seçenekleri sunar.

Termal suyun sağlık üzerindeki etkileri bilimsel çalışmalarla da desteklenmiştir. Mineralli sular, içerdikleri magnezyum, kalsiyum, lityum ve sülfat gibi mineraller sayesinde, vücudun çeşitli sistemlerine katkıda bulunur. Afyonkarahisar’daki kaplıcalar, özellikle termal suyun anti-inflamatuar ve analjezik özellikleri sayesinde, ağrı yönetimi ve rehabilitasyon süreçlerinde önemli bir rol oynar. Ziyaretçiler, bu suların rahatlatıcı etkisiyle fiziksel ve zihinsel olarak yenilenme fırsatı bulur” dedi.

Oteller ziyaretçilerine eşsiz imkanlar sağlıyor

Afyonkarahisar’ın, çeşitli termal otel ve kaplıca tesisleri ile zengin bir yelpazeye sahip olduğunu vurgulayan Canarslanlar, “Bu tesisler, her biri farklı ihtiyaç ve beklentilere yönelik olarak dizayn edilmiştir. Örneğin, aileler için uygun geniş odalara sahip tesisler olduğu gibi, daha çok sağlık ve rehabilitasyon hizmetleri üzerine odaklanan, spa ve wellness merkezleri de bulunmaktadır. Tüm bu tesisler, ziyaretçilere lüks ve konforun yanı sıra sağlık ve iyileşme imkanları da sunar.

Afyonkarahisar’daki termal oteller, misafirlerine sadece konaklama ve dinlenme imkanı sunmakla kalmaz, aynı zamanda önemli sağlık ve wellness hizmetleri de sağlar. Bu hizmetler arasında fizyoterapi, hidroterapi, kum terapi ve çamur banyoları gibi çeşitli tedavi yöntemleri yer alır” diye konuştu.

“Tesislerimiz çocuklarla birlikte seyahat eden aileler için ideal”

Afyonkarahisar’da ki termal otellerin çocuklar ve aileler düşünülerek tasarlanmış birçok aktivite sunduğunu belirten Canarslanlar açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Çocuk havuzları, oyun alanları, animasyon hizmetleri ve aile odaları, çocuklarla birlikte seyahat eden aileler için idealdir. Aileler bir yandan sağlık ve rahatlama imkanlarının tadını çıkarırken, çocuklar da güvenli ve eğlenceli bir ortamda vakit geçirebilir. Termal kaynaklarının yanı sıra, ziyaretçilere sunduğu lezzetli yerel mutfak da dikkat çeker. Afyonkarahisar mutfağı, özellikle Afyon kaymağı, sucuğu ve lokumu ile ünlüdür. Termal otellerin restoranlarında sunulan yerel ve uluslararası mutfak seçenekleri, sağlıklı ve lezzetli yemeklerle misafirlerin beğenisine sunulur.

Afyonkarahisar, termal turizminin yanı sıra, zengin tarihi ve kültürel mirası ile de ön plana çıkar. Şehirde birçok tarihi cami, müze ve antik kent bulunmaktadır.

“Oruçoğlu Termal Otel bölgede öne çıkan konaklama seçeneklerinden biri”

Türkiye’de termal turizmde öne çıkan şehirlerinden en önemlisinin Afyonkarahisar olduğuna dikkat çeken Canarslanlar, “Eğer bu bölgede konaklama düşünüyorsanız, Oruçoğlu Termal Otel’i de göz önünde bulundurabilirsiniz. Otel, modern imkanlar ve lüks bir konaklama deneyimi sunarak, termal suların sağladığı faydalardan maksimum düzeyde yararlanma imkanı sağlar. Zengin sağlık ve güzellik merkezleri, çocuk dostu aktiviteler ve yerel lezzetlerle dolu bir mutfak, Oruçoğlu Termal Otel’i, bölgedeki öne çıkan konaklama seçeneklerinden biri yapmaktadır” ifadelerini kullandı.