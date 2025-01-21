Balıkesir’in Havran ilçesinde, "Hafızlık’a İlk Adım" adlı program kapsamında ödül töreni gerçekleştirildi.

Havran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Havran İlçe Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenen program, Havran İmam-Hatip Ortaokulu ve Çamdibi Hafızlık Yatılı Kız Kur’an Kursu tarafından hayata geçirilen "Örgün Eğitim ile Birlikte Hafızlık Projesi" çerçevesinde yapıldı.

Proje kapsamında açılan Hafızlık Proje Sınıfı öğrencileri, yüzüne okuma programını tamamlayarak 30. cüzü ezberledi ve hafızlık eğitimine başladı. Bu başarılarının onuruna Havran İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen törende, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, öğrencilerin okuduğu şiir ve ilahilerle devam etti.

Havran İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Atanur Kayhan, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen öğreticilere ve velilere teşekkür etti. Törenin sonunda İlçe Kaymakamı Enver Özderin, Kaymakam Adayı Yusuf Emre Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, İlçe Müftüsü Sedat Karaali ve diğer protokol üyeleri, hafız adaylarına ödüllerini takdim etti.