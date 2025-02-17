Çanakkale Boğazı’nda 2020 yılında görülen ve 5 yıl sonra geri dönen müsilaj (deniz salyası) kabusu zıpkınla amatör balıkçılık yapan Kerem Atasev tarafından görüntülendi. Görüntülerde deniz dibindeki müsilajın yoğun bir şekilde olduğu görüldü.

Bilim insanlarının uzun süredir uyardığı deniz kirliliği ve buna bağlı olarak oluşan müsilaj, özellikle Marmara Denizi’nde ciddi ekolojik zararlara neden olmuştu. Arıtma sularının denize deşarjı ve deniz ulaşımı sağlayan taşıtların oluşturduğu kirlilik, zamanla deniz ekosistemini tehdit eden bir hastalığa dönüştü. 2020 yılında müsilaj, deniz tabanından su yüzeyine çıkarak görünür hale geldi ve bu durum turizm ile balıkçılık sektörlerini olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı’nda 2020 yılında Marmara Denizi’ni etkisi altına alarak büyük bir çevre sorununa yol açan müsilaj 5 yıl sonra Çanakkale Boğazı ve Çanakkale kıyılarını tekrar kapladı. Çanakkale Boğazı’nda görülmeye başlayan müsilajın deniz dibindeki artışı da endişeye yol açtı.

Zıpkınla amatör balıkçılık yapan Kerem Atasev, Çanakkale Boğazı’nda gerçekleştirdiği dalışta müsilajın deniz dibindeki görünmez yüzünü görüntüledi. Görüntülerde denizin dibinde oluşan müsilaj yoğunluğu görenleri şaşırttı.