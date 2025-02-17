Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Okul Sporları Yıldız Kızlar Basketbol İl Birincisi sporculara belgelerini verdi.

Okul Sporları Yıldız Kızlar Basketbol İl Birincisi olan Meliha Ercan Ortaokulu sporcularını Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, makamında ağırladı. Kaymakam Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte il birincisi olan sporcularını tebrik ederek, başarı belgelerini takdim etti. İl birinci olan sporcuların grup müsabakalarında Bilecik’i temsil edeceklerini anlatan Kaymakam Öztürk, kızların oradan da başarı ile döneceklerini belirtti.