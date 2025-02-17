Kepez Belediyesi, başarılı öğrenciler için özel VIP sınıflar oluşturuyor. Eğitimde kaliteyi artırmayı hedefleyen uygulamanın, öğrencilerin daha verimli bir çalışma ortamına sahip olmasını sağlaması planlanıyor.

Kepez Belediyesi’nin Yasin Naci Ağaroğlu Eğitim Merkezi’nde başarılı öğrenciler, VIP sınıflara alınacak. Biri halka açık olmak üzere iki kütüphane ve 10 sınıftan oluşan merkezde, 11 ve 12. sınıflar ile mezun öğrencilere Türkçe, fizik, kimya, biyoloji, matematik, tarih ve coğrafya dersleri veriliyor. Pazar günü hariç her gün 09.00 - 20.00 saatleri arasında eğitimlerin devam ettiği merkezde, derslerin ardından etüt çalışmaları yapılıyor. Öğrenciler anlamadıkları konuları, soru çözüm saatlerinde öğretmenlerine sorarak destek alabiliyor.

Eğitim merkezinde sıkça düzenlenen deneme sınavlarıyla öğrencilerin başarı durumu ölçülüyor. Öne çıkan öğrenciler, VIP sınıflara aktarılacak ve daha özel bir eğitim programıyla sınavlara hazırlanma fırsatı bulacak.