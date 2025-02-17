Samsun’da bir okul müdürü lenf kanserine yenik düştü.

Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan Taflan İlkokulu/Ortaokulu Müdürü 60 yaşındaki Kerim Kara, lenf kanserinden hayatını kaybetti. Kanser nedeniyle ilik nakli olan, nakilden sonraki süreçte enfeksiyon kapması sonucu Ankara’da bulunan bir özel hastanenin yoğun bakımında hayatını kaybeden Kara, eğitim camiasını yasa boğdu. Evli ve 6 çocuk sahibi olan Kerim Kara’nın eğitim camiasına 33 yıl 6 ay hizmet ettiği öğrenildi.

Kara’nın cenazesi Samsun’un Havza ilçesi Esenbey Mahallesi Mezarlığı’nda ikindi namazını müteakip defnedilecek.