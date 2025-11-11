Mersin’in Çamlıyayla ilçesi Belçınar Mahallesi Atdağı mevkiinde, yeni açılan karayolu nedeniyle oluşan alanda ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında fıstık çamı, selvi, mavi selvi, kızılçam, mazı ve sedir türlerinde yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Ağaç dikim etkinliğine Çamlıyayla Orman İşletme Şefliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Çamlıyayla Milli Parklar Şefliği, jandarma ekipleri, eğitim camiası ve çok sayıda doğasever katıldı.

Etkinlikte konuşan Orman İşletme Müdürü Hasan Şevki, doğanın korunmasının gelecek kuşaklara bırakılacak en önemli miras olduğunu belirterek, "Geleceğimizin nefes olacağı bu etkinlikte buluşuyoruz. Ağaç yaşamın ta kendisidir. Dikilen her fidan geleceğe bırakılmış bir mirastır" ifadelerini kullandı.

Çamlıyayla Kaymakamı Veli Avcı ise çevre bilincinin önemine dikkat çekerek, "Doğayı korumak, çevreye sahip çıkmak hepimizin görevidir" dedi.

Etkinlikte çocuklara çevre bilincini artırmak amacıyla şapka, tişört, rüzgar gülü, kalem, silgi ve cetvelden oluşan eğitim setleri dağıtıldı. Fidan dikim etkinliği, katılımcıların hep birlikte fidanları toprakla buluşturmasıyla son buldu.