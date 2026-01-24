Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çocuklar İçin Yarıyıl Tiyatro Şenliği' kapsamında Mersin Şehir Tiyatrosu'nun sevilen çocuk oyunları, yarıyıl tatili boyunca 5 gün boyunca minik seyircilerle ücretsiz olarak buluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen 'Çocuklar için Yarıyıl Tiyatro Şenliği', yarıyıl tatilinde çocuklara keyifli anlar yaşattı. Tiyatro Şenliği kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sevilen çocuk oyunları, 5 gün boyunca Kongre ve Sergi Sarayı'nda minik izleyicilerle buluştu. Ücretsiz Tiyatro Şenliği kapsamında 'İki Bavul Dolusu', 'Bisküvi Adam', 'Gökkuşağı'nın Altında' ve 'Dünya'nın Eski Zamanlarında' adlı oyunlar, küçüklerin beğenisine sunuldu.

Mersin Şehir Tiyatrosu oyuncuları, sahnedeki enerjileri ve kurdukları sıcak iletişimle, tiyatro sevgisini çocuklara küçük yaşta kazandırmayı hedefliyor. Eğlenceli sahne performansları, bol kahkahalı anlatımlar ve aynı zamanda çocuklara doğru davranışları aşılayan mesajlar içeren oyunlar, hem çocuklardan hem de ailelerden büyük ilgi gördü. Çocuklara karne hediyesi olan tüm oyunlar ücretsiz olarak sahnelendi.

'Oyunlarımızı 5 gün boyunca küçük hanım ve küçük beylerle buluşturduk'

Bu sene 2.'sini düzenledikleri 'Çocuklar için Yarıyıl Tiyatro Şenliği'nde küçük hanım ve küçük beylerle birlikte olduklarını kaydeden Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez, '5 gün boyunca 'İki Bavul Dolusu', 'Bisküvi Adam', 'Gökkuşağı'nın Altında' ve 'Dünya'nın Eski Zamanlarında' isimli oyunlarımızla, Mersin'deki küçük hanım ve küçük beylerle Kongre ve Sergi Sarayı'nda buluştuk' dedi. 'Çocuklar için Yarıyıl Tiyatro Şenliği'ni her yıl yapacaklarını söyleyen Erdönmez, 'Önümüzdeki yıl 3.'sünü düzenleyeceğimiz şenlik için şimdiden sabırsızlanıyoruz' diye konuştu.